Am Landesgericht kam es zu keinem Urteil © Weichselbraun

Der Prozess gegen eine 77-Jährige, die ihren Mann mit wiederholten Stichen in die Hals- und Brustregion attackiert hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt neuerlich vertagt worden. Der Geschworenensenat unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl gab dem Antrag der Verteidigung, dem sich auch die Staatsanwältin anschloss, statt und will neuerlich Zeugen befragen.