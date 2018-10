Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 31-jährige Kärntner kam mit einer Unterarm-Fraktur davon © babimu - Fotolia

Ein Kärntner Bergsteiger, der mit einer Alpinistengruppe auf dem südlichen Hand der Kellerspitzen in den Karnischen Alpen in der Provinz Udine geklettert ist, ist am Samstag gestürzt und nach einer Bergungsaktion von einem Hubschrauber aus 2300 Metern Höhe gerettet worden. Das berichtet die Austria Presseagentur (APA) am Sonntagabend. An dem Einsatz beteiligten sich ein Helikopter aus Udine sowie Rettungseinheiten aus Tolmezzo.