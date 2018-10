Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rehfeld

Ein 55-jähriger Landwirt aus der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See bediente am Samstag bei der Errichtung einer Ballenlagerhalle den Kran eines Forstanhängers. Er hob damit einen Schnittholzbalken in rund vier Meter Höhe.