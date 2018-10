Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

In der Zeit zwischen Mitternacht und heute, Samstag, 17 Uhr wurden von bisher unbekannten Tätern in insgesamt drei, an unterschiedlichen Stellen im Klagenfurter Stadtbereich abgestellten, PKW eingebrochen. Bei einem Fahrzeug wurde die Heckscheibe, bei den anderen beiden die Seitenscheibe eingeschlagen.