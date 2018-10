Facebook

Ein vor einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt abgestellter Pkw einer 37-jährigen Frau aus Klagenfurt wurde in der Nacht auf Samstag schwer beschädigt. Der Lack des gesamten Fahrzeugs wurde zerkratzt, alle vier Reifen aufgestochen und sämtliche Lichter und Scheiben wurden von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.