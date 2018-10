Facebook

Kurz nach 9 Uhr wurde die Hauptfeuerwache am Montag gemeinsam mit der FF Perau und Vassach zu einem Maschinenbrand in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in direkter Nachbarschaft der Hauptfeuerwache alarmiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Obergeschosses einer Halle. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden. "Mittels mehreren Druckbelüftern musste der giftige Brandrauch aus dem Gebäude geblasen werden" sagt Einsatzleiter Harald Geissler.