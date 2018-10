ÖVP will den Einbruchsschutz für Apotheken verbessern. Diese machen mit, glauben aber nicht, dass das die Drogenproblematik in Kärnten löst.

Mehr Suchtmittelermittler, Schwerpunktaktionen, Kooperation mit Finanzpolizei und Zollfahndung. Mit Maßnahmen wie diesen will die Polizei den Kampf gegen die Drogenkriminalität verstärken. 20 Drogentote gab es in Kärnten in diesem Jahr zu beklagen. Markus Malle, ÖVP-Klubobmann im Landtag, will jetzt die Sicherheit in Apotheken verbessern: „Nach den letzten Einbrüchen wird es ein Screening aller Apotheken geben“, sagt Malle. Investitionen in den Einbruchschutz sollen den Diebstahl von Substitutionsmitteln verhindern.

