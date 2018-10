Schwerer Arbeitsunfall in einem Betrieb in Arnoldstein. Einem Mann wurde 100 Grad heißer Kunststoff ins Gesicht geschleudert.

© Rehfeld

Ein 43-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Villach war in einem Betrieb in der Gemeinde Arnoldstein mit Arbeiten an einem Feststoffmischer beschäftigt. Vermutlich infolge eines Bedienungsfehlers schleuderte 100 Grad heißer, flüssiger Kunststoff aus dem Mischer und traf den Arbeiter im Gesicht und am Unterarm, wodurch er Verbrennungen unbestimmten Grades erlitt. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der Mann von der Besatzung des RH C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.