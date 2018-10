Facebook

Der Mann ist in der Drogenszene unterwegs © Fohringer

Ein 30 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er hatte - nach seiner vorzeitigen Haftentlassung - in eine Schule eingebrochen und die Beute zu Geld gemacht, weil er seine Drogensucht finanzieren musste. Der Vorwurf, er habe auch Drogen in die Justizanstalt geschmuggelt, konnte hingegen nicht erhärtet werden.