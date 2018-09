Facebook

Ein 21-jähriger Mann aus Stall war mit seinem Motorrad trotz fehlender Zulassung für den Straßenverkehr in Stall (Bezirk Spittal) unterwegs. In einer Kehre wollte er bei einer Abzweigung links abbiegen, wobei es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 49-jährigen Frau aus Stall, kam und der Mann zum Teil unter das Fahrzeug geriet. Er erlitt dabei Verletzungen und wurde in das BKH Lienz geflogen.