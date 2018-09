Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rehfeld

Eine Kollision zwischen einem 64-jährigen Klagenfurter und einem 73-jährigen Deutschen endete für Ersteren im Straßengraben. Der Deutsche konnte seinen Pkw in einer engen Linkskurve nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Klagenfurter auf. Durch den starken Anprall wurde der Pkw über die Böschung gestoßen, überschlug sich zwei Mal und kam nach 100 Metern in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Dabei erlitt die Gattin des Lenkers (62) leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der nachfolgende Pkw kam auf der Fahrbahn zum Stillstand, die Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.