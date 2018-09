Kurz nach 21 Uhr schrillten in Klagenfurt-Annabichl die Sirenen: In einem Einfamilienhaus brach ein Brand aus. Die Familie mit einem Kleinkind und einem Säugling konnte sich retten.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen © Helmuth Weichselbraun

Kurz nach 21 Uhr brach am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Klagenfurt ein Brand aus. In dem Haus in Annabichl brach im Bereich des Ofens ein Feuer aus.