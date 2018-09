Facebook

18 Monate teilbedingte Haft für 24-Jährige © Helmuth Weichselbraun

Eine 24 Jahre alte Kärntnerin ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen schwerer Körperverletzung im Zustand voller Berauschung vor Gericht gestanden. Die junge Frau hatte im Juni in Villach einen Bekannten über eine meterhohe Mauer hinuntergestoßen, der Mann wurde schwer verletzt. Das Urteil: 18 Monate teilbedingte Haft und wegen ihrer Alkoholsucht Einweisung in eine Anstalt.