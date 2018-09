Arbeitsunfall in Töschling: Junger Mann trug einen Topf mit heißem Wasser und rutschte aus. Der 22-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Rehfeld

Am Freitag gegen 22.10 Uhr hatte ein 22-jähriger Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes ins Töschling einen Fünf-Liter-Topf mit heißem Wasser in der Hand, als er plötzlich ausrutschte. Der junge Mann erlitt dabei Verbrühungen und wurde nach Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.