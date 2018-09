Facebook

Das Verfahren gegen den fünften Angeklagten wird gesondert durchgeführt © KLZ/Weichselbraun

Wegen Untreue sind am Donnerstag vier Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu Geldstrafen und drei von ihnen auch zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. In dem Prozess war es um im großen Stil abgezweigten und weiterverkauften Schotter gegangen. Die Angeklagten waren geständig, die Urteile sind nicht rechtskräftig.