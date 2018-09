In der Nacht auf Donnerstag gerieten ein Mann (24) und seine Lebensgefährtin (37) in Streit: Der 24-Jährige warf Gegenstände durch die Wohnung und bedrohte seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen.

Pörtschach am Wörthersee

Die Polizei sprach eine Wegweisung gegenüber dem Mann aus © Jürgen Fuchs

Donnerstag gegen 00:20 Uhr gerieten ein 24-jähriger Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin in ihrer gemeinsamen Wohnung in Streit. Der Streit geriet so heftig, dass der Mann Gegenstände durch die Wohnung warf und Mobiliar beschädigte.