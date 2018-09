In einem Waldstück in Moosburg krachten ein Reh und ein 73-jähriger Radfahrer zusammen. Der Mann wurde verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Reh konnte seinen Weg fortsetzen © Fotolia, Symbolbild

So einen Zusammenstoß gibt es auch nicht alle Tage. Ein 73-jähriger Pensionist aus Deutschland war mit seinem Rad in einem Waldstück in der Gemeinde Moosburg unterwegs. In einem Waldstück auf Höhe Gradenegg querte plötzlich ein Rehwild von rechts die Fahrbahn und stieß gegen das Vorderrad des Fahrrades. Der Pensionist stürzte und wurde verletzt.