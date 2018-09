Facebook

Der Radfahrer wurde schwer verletzt © Weichselbraun, Symbolbild

Ein 77-jähriger Mann aus Nötsch hat beim Einbiegen in einen Kreisverkehrs in Arnoldstein einen Radfahrer übersehen. Bei einer Kollision stürzte der 61-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Hubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Er wird derzeit stationär behandelt.