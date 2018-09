Am Montag stahlen bisher unbekannte Täter von einer Baustelle in Lind einen Baggerlöffel. Laut Polizei besteht ein Zusammenhang mit anderen Diebstählen.

Baggerlöffel von Baustelle in Lind gestohlen © KLZ/Eder

Bisher unbekannte Täter stahlen am Montag gegen 21.30 Uhr von einer Baustelle in Lind ob Velden einen dort abgelegten Baggerlöffel sowie ein Hydromeisel eines Villacher Erdbau-Unternehmers. Im Nahbereich der Baustelle konnte ein weißer Kastenwagen mit nicht bekanntem Kennzeichen gesichtet werden.

Zusammenhang mit anderen Diebstählen

Ein unmittelbarer Zusammenhang zu den Diebstählen eines Minibaggers in der Gemeinde Möllbrücke am 5. September und einer Baggerschaufel in Villach am 4. September dürfte laut Polizei gegeben sein.