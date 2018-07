Auf der Katschberg Straße (B99) wurde ein 65 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst und in die angrenzende Wiese geschleudert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Radfahrer von Auto erfasst © AP

Ein 65 Jahre alter Radfahrer aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Montag um 13:45 Uhr mit seinem Rennrad auf der Katschberg Straße (B99) in Richtung Eisentratten. Im Gemeindegebiet von Krems in Kärnten übersah eine 86-jährige Autolenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, den vor ihr fahrenden Rennradfahrer.