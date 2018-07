Am "Tag der Kärntner Verkehrssicherheit" wurde am Montag ein gemeinsamer Maßnahmenplan vorgestellt. Der Fokus liegt aufgrund der hohen Unfallzahlen vor allem auf dem Motorradverkehr. Weitere Schwerpunkte folgen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaus Robatsch, Martin Gruber, Michaela Kohlweiß und Ulrich Zafoschnig (v. links) mit dem 10-Punkte-Plan © Tengg

Am "Tag der Kärntner Verkehrssicherheit" präsentierten am Montag Land, Polizei, das Kuratorium für Verkehrssicherheit sowie Autofahrerclubs einen Maßnahmenplan um Kärntens Straßen sicherer zu machen. Passend zur Sommersaison liegt der unmittelbare Schwerpunkt auf dem Motorradverkehr. Anlass dazu gibt vor allem die Unfallstatistik: "Die Unfallzahlen mit Motorrädern steigen. 2016 kam es zu 346 Unfällen. 362 waren es im Vorjahr", gibt Verkehrsreferent Ulrich Zafoschnig (ÖVP) zu bedenken. Mit Hinweistafeln unter dem Motto "Safe Ride – Safe Life", die an neuralgischen Punkten aufgestellt werden, setze man auf Bewusstseinsbildung. 170.000 Euro werden in die Kampagne investiert. Gefährliche Hotspots seien unter anderem die Katschberg Straße (B 99), die Packerstraße (B 70), die Weißensee Straße (B 87) sowie Passstraßen wie die Soboth (B 69), der Loibl (B 91) oder die Turracher Straße (B 95).