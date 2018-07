Facebook

Weil er zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt wurde, wurde ein Somalier (22) Sonntagnacht gegen 23.20 Uhr in Klagenfurt aggressiv. Ein Asylwerber aus Afghanistan hatte die Polizei gerufen und gab an, dass seiner Schwester von drei Männern der Rucksack gestohlen worden war. Ein "Täter", nämlich der 22-jährige Asylwerber aus Somalia, war noch vor Ort. Der Mann war stark alkoholisiert, ließ sich von den Polizeibeamten nicht beruhigen. Und das, obwohl sich schnell herausgestellt hatte, dass sich der Rucksack in einem Kinderwagen der Familie befand. Der Somalier musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorübergehend festgenommen werden. Einen Alkotest verweigerte er. Er wird angezeigt.