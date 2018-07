Facebook

© Fotolia

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr befestigte ein 60-jähriger Mann aus Graz sein Motorboot bei einem Anlegeplatz in Reifnitz. Gegen 19.50 Uhr bemerkte er, dass sich das Boot in Schräglage befand. Wasser war eingedrungen und das Boot drohte zu sinken. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert. Die FF Reifnitz und Krumpendorf waren mit mehreren Fahrzeugen, Booten und Tauchern im Einsatz. Zur Absicherung wurde eine Ölsperre errichtet. Das Boot konnte stabilisiert und abgeschleppt werden. Es sind keinerlei Flüssigkeiten ausgetreten, die Umwelt wurde nicht beeinträchtigt. Das Wasser war aufgrund eines defekten Wasseransaugschlauchs ins Boot eingedrungen.