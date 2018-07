Feld am See

Starker Regen: Millstätter Straße wurde vermurt © KLZ/Eder

Am Donnerstag um 22.35 Uhr kam es aufgrund starker Regenfälle im Gemeindegebiet von Feld am See zu einer Verlegung des Oberflächenwasserkanals auf der Millstätter Straße (B98). Die Straße wurde auf einer Länge von rund zehn Metern teilweise mit Erdreich und Geröll verlegt.