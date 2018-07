Eine Frau aus Kolumbien wurde am Landesgericht Klagenfurt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Diebstahls zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Zwei Jahre Haft für Mitglied einer internationalen Diebesbande © KLZ/Weichselbraun

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Diebstahls zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Beschuldigte hatte vor sechs Jahren bei mehreren Diebstählen in Kärnten und Niederösterreich mitgemacht, vergangenes Jahr wurde sie in Deutschland festgenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.