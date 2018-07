Kleine Zeitung +

Kärnten Gewitter sind schon wieder im Anflug

Kaltfront sorgt für eine ordentliche Abkühlung. Dienstag am späten Nachmittag ziehen in Oberkärnten die ersten Gewitter auf, bis am Abend soll es in ganz Kärnten regnen. Mittwoch wird der kühlste Tag der Woche.