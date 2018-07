In einer Möbeltischlerei in Matrei kam es Montagvormittag zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann geriet mit einem Finger in die laufende Kreissäge.

Arbeitsunfall in Möbeltischlerei © KLZ/Kanizaj

Am Montagvormittag war ein 46-jähriger Österreicher als Angestellter einer Möbeltischlerei in Matrei in Osttirol damit beschäftigt, mit einer Formatkreissäge Holzbretter zuzuschneiden. Gegen 10.30 Uhr geriet der Mann mit dem Zeigefinger der rechten Hand in das laufende Kreissägeblatt und wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt.