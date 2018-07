Ein bisher unbekannter Täter brach in ein nicht ständig bewohntes Ferienhaus in Sittersdorf ein.

In Ferienhaus eingebrochen: Mehrere Tausend Euro Schaden © KLZ/Weichselbraun

In der Zeit zwischen 30. September 2017 bis 29. Juni 2018 brach ein bisher unbekannter Täter in ein nicht ständig bewohntes Ferienhaus in der Gemeinde Sittersdorf ein. Er versuchte die Eingangstüre gewaltsam zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang öffnete er gewaltsam einen Fensterbalken und schlug die Verglasung eines Fensters ein.