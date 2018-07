Unbekannte Täter richteten in Villach einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Werkzeuge und Geräte von Baustelle gestohlen © KLZ/Weichselbraun

In der Zeit zwischen Freitag 11 Uhr und Montag 6.30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter bei einer Baustelle in Villach die Fahrertür eines Baggers auf und nahmen diesen unbefugt in Betrieb. Der Bagger war als Schutz vor einem Baucontainer, in welchem Werkzeug gelagert wurde, abgestellt, um dadurch den Zugang zu diesem Container zu verhindern.