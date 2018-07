Facebook

Unbekannte beschädigten zwei Mopeds © KLZ/Eder

Am Montag in der Zeit zwischen 5.45 Uhr bis 6.20 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter zwei Kleinkrafträder, die auf einem öffentlichen Platz in Villach abgestellt waren. Bei einem Moped zerschnitten sie den Sitz, brachen den Kickstarter ab, zerkratzten den Lack am Heck des Fahrzeuges und rissen das Kennzeichen herunter. Das Kennzeichen zerschnitten sie in zwei Teile und warfen es hinter das Fahrzeug.