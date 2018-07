Bisher unbekannte Täter besprühten eine Tiefgarage in Klagenfurt.

Unbekannte besprühten Tiefgarage mit Graffiti © KLZ/Weichselbraun

Am Samstag gegen 21.10 Uhr besprühten bisher unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Klagenfurt eine Wand, eine Notausgangstüre sowie eine Säule mit mehreren Schriftzügen.