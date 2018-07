Unbekannte Täter brachen in ein Hotel in Ledenitzen ein.

Unbekannte Täter brachen in ein Hotel in Ledenitzen ein © APA

Am Montag zwischen Mitternacht und 6 Uhr Früh brachen bisher unbekannte Täter in ein Hotel in Ledenitzen ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster. Im Büro brachen sie dann eine versperrte Schranktüre auf und stahlen daraus eine Brieftasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie Kreditkarten.