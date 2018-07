Brandalarm Sonntag kurz vor 15 Uhr in der Landeshauptstadt. Auf der Mülldeponie in der Ziegeleistraße war ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen © Markus Traussnig

Sonntag, kurz vor 15 Uhr, heulten in der Landeshauptstadt die Sirenen. Auf der Mülldeponie in Klagenfurt-Hörtendorf war Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren wurden durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. "Als wir am Einsatzort angekommen sind, haben wir bereits den Rauch gesehen", sagt Otto Sommer, Einsatzleiter von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof, Haidach und St. Peter wurden nachalarmiert. Auch Rettung und Polizei rückten aus. "Es war eine Box betroffen, in der ein Kunststoffgranulat gelagert war", sagt Sommer. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Die Box wurde ausgeräumt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.