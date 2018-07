Mehrere Zehntausend Euro Schaden richteten Einbrecher Freitag in Klagenfurt an. Aus einem Gasthaus stahlen sie Bargeld und Schmuck.

© Weichselbraun

Am Freitag zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gasthaus in Klagenfurt ein. Dort brachen die Täter eine versperrte Lade auf und stahlen das darin aufbewahrte Sparvereinsgeld, sowie zwei Brieftaschen und zwei Goldringe.