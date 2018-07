Passiert ist der Unfall am Mittwoch auf der Mölltal Straße. Ein Lenker hatte übersehen, dass die Autofahrerin vor ihm abbiegen wollte. Es kam zur Kollision.

Sujet © KLZ/Fuchs Juergen

Eine 50-jährige Frau aus der Gemeinde Rangersdorf fuhr am Mittwoch mit einem Pkw auf der Mölltal Straße in Richtung Rangersdorf und wollte nach rechts, in Richtung Latzendorf, abbiegen. Ein nachkommender 42-jähriger Pkw-Lenker aus Saudi Arabien übersah den Abbiegevorgang und prallte auf das Pkw-Heck der 50-Jährigen.