Sujetfoto © APA/Gindl

Ein Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen auf der A2 passiert. Gegen 8 Uhr lenkte ein 63-jähriger Mann aus Ferndorf seinen Pkw in Fahrtrichtung Klagenfurt. Dabei war dieser in Begleitung seiner 83-jährigen Mutter aus Spittal an der Drau.