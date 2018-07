Ab nächstem Jahr dürfen 17.600 Rabenvögel (Aaskrähen, Eichelhäher, Elster) gejagt werden. Grund: Hohe Schäden in der Landwirtschaft. Landesregierung beschloss am Dienstag neue Regelung.

17.600 Rabenvögel dürfen ab 2019 erlegt werden © KLZ/Fuchs

Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag eine Verkürzung der Schonzeit für Rabenvögel beschlossen. Die Schonzeit gilt von Ende März bis Mitte Juli und tritt ab nächstem Jahr in Kraft.