Sujetfoto © rogerphoto/Fotolia

Dass Ärzte, Pflegekräfte und Co. in Krankenhäusern spezielle Dienst- und Schutzkleidung tragen müssen, ist selbstverständlich. Ebenso, dass die Bediensteten wegen potenzieller Erregerverschleppung erst vor Ort ihre Arbeitskleidung anlegen. Aber sind Umkleidezeiten und die Wegzeiten von Wäscheausgabe- und -rückgabestellen der Dienstzeit anzurechnen?

Mit dieser Frage hat sich bis vor Kurzem der Oberste Gerichtshof (OGH) beschäftigt. Er entschied zugunsten des Personals. „Umkleidezeiten in Krankenanstalten sind Arbeitszeit“, wurde nun bekannt gegeben. Anlassfall war ein Rechtsstreit in einem Spital in Niederösterreich. Im konkreten Fall dauerte der Weg zwischen Wäscheautomat, Garderoben und Abteilungen bis zu 23 Minuten.

