39-jähriger Slowene rutschte aus und schlug unglücklich mit der Brust an der Ecke des Staplers auf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einem Völkermarkter Betrieb ist es zu einem Unfall gekommen © Hoffmann, Symbolbild

Montag gegen 19 Uhr verletzte sich ein 39-jähriger Arbeiter aus Slowenien schwer, als er bei einem Hochregal in einem Fertigungsbetrieb im Bezirk Völkermarkt versuchte auf den Stapler zu steigen. Dabei rutschte er auf der Stufe aus und schlug mit seiner rechten Brustseite am Eck des Staplers so auf, dass er sich dabei mehrere Rippen brach. Er wurde von der Rettung erstversorgt und ins LKH Wolfsberg gebracht.