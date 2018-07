19-Jähriger musste mit Schnittverletzungen ins LKH gebracht werden. Er verletzte sich an einem Winkelschleifer.

Das Rote Kreuz leistete Erste Hilfe © Fuchs

Schwerer Unfall in einem Fertigungsbetrieb in Wolfsberg. Ein 19-jähriger Arbeiter führte Schleifarbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Dabei verklemmte sich die Schleifscheibe des Winkelschleifers an der Nietstelle des Fassreifens und schlug zurück, wodurch sich der Arbeiter eine schwere Schnittverletzung im unteren Bauchraum zuzog. Er wurde nach Erster Hilfeleistung durch das Notarztteam des Roten Kreuz Wolfsberg von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.