Lavamünd Pensionist stürzte mit Motorrad über Gehsteig

Das Opfer wurde ins LKH Wolfsberg gebracht © Privat

Ein 78-jähriger Pensionist aus Klagenfurt war am Samstag mit seinem Motorrad auf der B69 (Südsteirische Grenzbundesstraße in der Gemeinde Lavamünd) talwärts unterwegs. Nach einer Linkskurve geriet er mit dem Motorrad ohne Fremdeinwirkung an die Bordsteinkante bzw. schleuderte in weiterer Folge in den dortigen Wiesengrund und stürzte vom Fahrzeug.