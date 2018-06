Facebook

Bereits 18 Menschen verloren seit Jahresanfang in Kärnten ihr Leben im Straßenverkehr, informiert der VCÖ. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um fünf gestiegen. Auch 2016 und 2011 war die Zahl der Todesopfer niedriger als heuer. Generell ist die Zahl der Verkehrstoten auf Österreichs Straßen heuer als 2017. Erst diese Woche sind zwei 18-jährige Deutsche bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B100 in Sachsenburg gestorben, eine Beifahrerin liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Es gilt verstärkt bei den Hauptunfallursachen zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit anzusetzen, etwa durch verstärkte Kontrollen und durch die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem, betont der VCÖ. „Die einzig akzeptable Zahl an tödlichen Verkehrsunfällen ist null. Diesem Ziel gilt es durch verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen so nahe wie möglich zu kommen“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Öffi-Angebot ausweiten

Wesentlich dafür ist auch, das öffentliche Verkehrsangebot auszuweiten. Bahn und Bus sind um ein Vielfaches sicherer als Pkw oder Moped und Motorrad, betont der VCÖ. Für die Sicherheit der Jugendlichen und jungen Erwachsene ist es zudem wichtig, dass es Disko-Busse und Anrufsammeltaxis gibt. Der VCÖ schlägt vor, dass ein Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen für die Einführung von Disko-Bussen und Anrufsammeltaxis zweck gewidmet wird. In den Gemeinden und Städten kann durch Verkehrsberuhigung sowie einer fußgängerfreundlichen Verkehrsplanung die Zahl der Verkehrsunfälle reduziert werden.

Neben Kärnten nahm auch in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Zahl der Verkehrstoten zu, berichtet der VCÖ. Die meisten Verkehrstoten waren in Niederösterreich zu beklagen, wo 51 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden. Die niedrigste Zahl an Todesopfern weist das Burgenland mit sechs auf.

Österreichweit kamen seit Jahresanfang nach vorläufigen Zahlen bereits 188 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, deutlich mehr als im ersten Halbjahr 2017, als 170 bei Verkehrsunfällen getötet wurden.

