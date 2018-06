Ein bisher unbekannter Täter brach in eine Wohnung in der Villacher Innenstadt ein.

Einbrecher kam durch Terrassentüre © Fotolia

Ein bisher unbekannter Täter drang in der Zeit zwischen Samstag und Donnerstag in der Villacher Innenstadt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Der Täter kam durch eine Terrassentüre und stahl Bargeld, zwei Mobiltelefone, einen Laptop sowie mehrere Schlüssel.