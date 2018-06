Nach einem schweren Verkehrsunfall in Sachsenburg am Dienstag erlag nun auch das zweite Unfallopfer seinen Verletzungen. Der Lenker des Fahrzeuges starb noch an der Unfallstelle.

Der schwere Unfall passierte am Dienstag © FF Sachsenburg

Seit Kurzem ist es traurige Gewissheit: Jener schwere Verkehrsunfall, der am Dienstag in Sachsenburg passiert ist, forderte zwei Todesopfer. Ein 18-jähriger Führerscheinneuling war mit seinem Pkw auf der Drautalbundesstraße frontal in einen Lkw gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden Insassen, ein Geschwisterpaar (18 und 16 Jahre alt) wurden ins Klinikum Klagenfurt geflogen.