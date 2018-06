Ein 49-Jähriger aus Paternion war Sonntag in seiner Garage mit Drechselarbeiten beschäftigt. Plötzlich spaltete sich das Werkstück und traf den Mann am Kopf. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Ein Werkstück spaltete sich plötzlich und und traf den Mann am Kopf (Sujetfoto) © Schöberl

Am Sonntag gegen 15.38 Uhr war ein 49-jähriger Mann aus Paternion (Bezirk Villach-Land) in seiner Werkstatt im Nebengebäude seines Anwesens mit Drechselarbeiten beschäftigt. Plötzlich spaltete sich das Werkstück in der laufenden Drechselmaschine und löste sich von der Maschine.

Der Mann wurde von einem Holzteil am Kopf getroffen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Polizeifahrzeug zum Landeplatz des Rettungshubschraubers gebracht und in weiterer Folge vom NA-Team des Rettungshubschraubers in das Klinikum Klagenfurt geflogen.