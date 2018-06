Facebook

Während am Samstag kurz nach Mittag eine 77-jährige Pensionistin am Waldfriedhof in Villach mit der Grabpflege beschäftigt war, näherte sich plötzlich ein bisher unbekannter Mann. Er stahl der Frau die neben ihr abgelegte Handtasche mit Bargeld, Dokumenten und dem Handy.