Sujetfoto © APA/GEORG HOCHMUTH

Während der Fahrt mit einem Fahrgast musste am Samstag um die Mittagszeit eine 55-jährige Taxilenkerin auf der Rosegger Landesstraße (L 52) in Rosegg ihren Pkw wegen eines Defektes an der Lenkung anhalten.