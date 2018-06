Ein Auto ist laut ersten Informationen am Donnerstagabend von einer Straße in Waidegg abgekommen. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © KLZ/Jürgen Fuchs

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Waidegg in der Gemeinde Kirchbach gekommen. Laut ersten Informationen ist ein Auto von der Straße abgekommen. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.