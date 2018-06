Facebook

In Fischering sind Bäume umgestürzt © FF Fischering

Tatsächliche Hitzetage - also Tage mit Temperaturen über 30 Grad - waren heuer in Kärnten bisher selten: "Viele Orte wie Dellach, Klagenfurt, Villach oder St. Andrä hatten erst einen Hitzetag", weiß Martin Ortner, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Kärnten. Ortner: "Mehr als 29 Grad hatten wir heuer einige Male, oft sind wir nur knapp an der 30-Grad-Hürde gescheitert." Sommertage - mit Temperaturen über 25 Grad - gab es heuer bereits einige: "St. Andrä zum Beispiel war mit 16 Tagen Spitzenreiter im Frühling. Insgesamt gab es dort heuer bereits 32 Sommertage", sagt Ortner. Auch am Mittwoch war St. Andrä mit 29,6 Grad der heißeste Ort Kärntens.

