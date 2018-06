Zwei überdurchschnittlich heiße Tage stehen Kärnten und Osttirol bevor. Am Wochenende sinken die Temperaturen aber. Der Grund ist eine Kaltfront.

Am Mittwoch und Donnerstag ist noch einmal Badewetter © KLZ/Weichselbraun

Zwei hochsommerliche Tage mit Temperaturen von bis zu 30 Grad stehen in Kärnten und Osttirol an. Wer kann, sollte das schöne Wetter am Mittwoch und Donnerstag ausnutzen. Denn ab Freitag sinken die Temperaturen.

"In der Nacht auf Freitag überquert uns eine Kaltfront, was zu einem deutlichen Temperaturrückgang führt", sagt Martin Ortner, Meteorologe der ZAMG Klagenfurt. "Am Wochenende liegen die Höchstwerte gerade einmal über der 20-Grad-Marke. Mehr als 24 Grad sind nirgends drin."

Gewittergefahr steigt

Dass eine Kaltfront im Juni für Abkühlung sorgt, ist nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil. "Es sind die nächsten zwei Tage, also Mittwoch und Donnerstag, die überdurchschnittlich sind", sagt Ortner. Dementsprechend steigt am Donnerstagnachmittag die Gewittergefahr.

In der kommenden Woche dürfte es mit den Temperaturen wieder bergauf gehen.

